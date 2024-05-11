Санкт-Петербург, 11 мая, 2024, 19:22 — ИА Регнум. В ДТП с автобусом на набережной реки Мойки в Петербурге погиб преподаватель Балтийского государственного технического университета «Военмех» Алексей Храмов, сообщило 11 мая издание «78.ru».

БГТУ «ВОЕНМЕХ» Алексей Храмов

По информации издания, в день ДТП, 10 мая, жена и дочь Храмова обратились в полицию с заявлением о его пропаже.

Храмов работал в «Военмехе» 48 лет, преподавал психофизиологию, анатомию и физиологию центральной нервной системы, а также другие дисциплины.

Ранее Санкт-Петербургский государственный университет сообщил, что в ДТП на набережной Мойки погибла преподаватель вуза Тамара Горчакова. Она работала на филологическом факультете и преподавала дисциплину «русский язык как иностранный».

Как передавало ИА Регнум, ДТП произошло утром 10 мая. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство едва не врезалось в здание на набережной Мойки, затем протаранило автомобиль и, наконец, упало с Поцелуева моста в воду.

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Водитель автобуса был задержан, возбуждено два уголовных дела — о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Суды Петербурга 23 раза привлекали к ответственности владельца автобуса — компанию-перевозчика «Такси», сообщала пресс-служба судов. Штрафы налагались за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией.

Водитель перед выходом на рейс прошёл медицинское освидетельствование, а автобус проходил техническое обслуживание 7 мая, заявил городской комитет по транспорту. Супруга водителя в свою очередь рассказала, что причиной ДТП мог стать недосып её мужа, который накануне вернулся со смены только ночью, но рано утром был снова вызван на работу. Представители перевозчика при этом заявили, что накануне водитель находился на линии только восемь часов, и регламент работы был соблюдён. Сам водитель позднее предположил, что причиной ДТП стал отказ тормозов.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил комплексно изучить причины ДТП. В ООО «Такси» прошли обыски, была изъята документация. Также Бастрыкин поручил рассмотреть вопрос о вручении госнаград гражданам, помогавшим в спасении людей в первые минуты после ДТП.