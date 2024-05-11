Санкт-Петербург, 11 мая, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Тамара Горчакова погибла в результате ДТП на набережной реки Мойки, сообщила пресс-служба вуза 11 мая.

МЧС России

ДТП произошло утром 10 мая. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство едва не врезалось в здание на набережной Мойки, затем протаранило автомобиль и, наконец, упало с Поцелуева моста в воду.

«Коллектив Санкт-Петербургского университета выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким Тамары Александровны. Память о замечательном педагоге и человеке сохранится в сердцах тех, кто её знал и учился у неё», — сказано в сообщении университета.

Горчакова окончила СПбГУ (тогда — Ленинградский государственный университет имени Жданова), работала преподавателем филологического факультета, а в последние годы являлась приглашенным преподавателем по направлению «русский язык как иностранный».

Как передавало ИА Регнум, вечером 10 мая «Известия» опубликовали список погибших и пострадавших в результате ДТП на набережной Мойки. Тамара Горчакова числилась в списке пострадавших.

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Водитель автобуса был задержан, возбуждено два уголовных дела — о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Районные суды Петербурга 23 раза привлекали к ответственности компанию-перевозчика «Такси», сообщала пресс-служба судов. Штрафы налагались за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией.

Водитель перед выходом на рейс прошёл медицинское освидетельствование, а автобус проходил техническое обслуживание 7 мая, заявил городской комитет по транспорту. Супруга водителя в свою очередь рассказала, что причиной ДТП мог стать недосып её мужа, который накануне вернулся со смены только ночью, но рано утром был снова вызван на работу. Представители перевозчика при этом заявили, что накануне водитель находился на линии только восемь часов, и регламент работы был соблюдён. Сам водитель позднее предположил, что причиной ДТП стал отказ тормозов.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил комплексно изучить причины ДТП. В ООО «Такси» прошли обыски, была изъята документация. Также Бастрыкин поручил рассмотреть вопрос о вручении госнаград гражданам, помогавшим в спасении людей в первые минуты после ДТП.