Санкт-Петербург, 10 мая, 2024, 15:47 — ИА Регнум. За последние два с половиной года районные суды Петербурга двадцать три раза привлекали к ответственности компанию-перевозчика ООО «Такси», сообщила 10 мая объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Валентин Егоршин/ТАСС

Речь идёт о компании, автобус которой 10 мая упал с Поцелуева моста в реку Мойку. Штрафы налагались за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией.

«С 01.01.2022 по 10.05.2024 Московский и Октябрьский районные суды г. Санкт-Петербурга привлекали ООО «Такси» к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП РФ 23 раза. На общество были наложены штрафы на общую сумму 3 600 000 рублей», — сообщила пресс-служба судов.

Как передавало ИА Регнум, ДТП произошло утром 10 мая. По предварительной версии, водитель автобуса при съезде с набережной Мойки на Поцелуев мост не справился с управлением. На ранее опубликованных кадрах с камер наблюдения видно, что сначала транспортное средство едва не врезалось в здание на набережной, затем протаранило автомобиль и, наконец, упало с моста в воду.

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В результате ДТП погибли три человека, ещё шесть человек пострадали, четверо из них находятся в состоянии клинической смерти, сообщало управление МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Водитель автобуса задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»), заявили в следственном управлении МВД.

Позднее в главном следственном управлении Следственного комитета по региону сообщили о возбуждении второго уголовного дела — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.