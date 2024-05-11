Москва, 11 мая, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Олег Матыцин, который ранее занимал пост министра спорта России, не вошёл в новый состав правительства страны. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Сергей Гунеев /РИА Новости Олег Матыцин

В документе с предложениями премьер-министра Михаила Мишустина по новому составу федерального органа исполнительной власти, опубликованном на сайте правительства, фамилии Матыцина нет. Пресс-служба уточнила, что и. о. министра перейдёт на другую работу.

Как сообщало ИА Регнум, глава российского правительства Михаил Мишустин предложил назначить министром спорта губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. На пост вице-премьера страны по транспорту Мишустин предложил Виталия Савельева.

Также 11 мая Михаил Мишустин внёс кандидатуру главы Калининградской области Антона Алиханова на пост главы Министерства промышленности и торговли России.

Кемеровского губернатора Сергея Цивилёва Мишустин предложил назначить на должность министра энергетики РФ. Кандидатуру Дениса Мантурова Мишустин выдвинул на пост первого вице-премьера.

Правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Он поблагодарил министров за работу и поручил работать до формирования нового состава правительства.

Государственная дума 10 мая утвердила Мишустина на должность премьер-министра, в тот же день президент подписал указ о его назначении. Кандидатуры на должности вице-премьеров Госдума рассмотрит 13 мая, а 14 мая состоится пленарное заседание, на котором будут обсуждаться кандидатуры на должности министров.