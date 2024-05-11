Москва, 11 мая, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Глава российского правительства Михаил Мишустин предложил назначить министром спорта губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва, сообщила 11 мая пресс-служба кабмина на своём сайте.

Дарья Антонова ИА Регнум Михаил Дегтярев

«Помимо опыта работы в должности главы региона, Дегтярев дважды избирался в качестве депутата Госдумы, где возглавлял комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи», — сообщил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.

Он обратил внимание на тот факт, что Дегтярев является мастером спорта по фехтованию, призёром всероссийских и международных соревнований.

Беляков также указал, что Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью, и продолжить активное развитие этой сферы.

Также в пресс-службе правительства уточнили, что занимавший с 2020 года пост министра спорта Олег Матыцин, которому в мае исполнится 60 лет, переходит на новую работу.

Дегтярев родился 10 июля 1981 года в городе Куйбышеве (ныне Самара). Он окончил несколько вузов, получив специальности инженера, менеджера, юриста, а также прошёл обучение на факультете переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил РФ.

Как передавало ИА Регнум, правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Путин поблагодарил министров за работу и поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров.

Госдума 10 мая утвердила Михаила Мишустина на должность премьер-министра, в тот же день президент подписал указ о его назначении. Кандидатуры на должности вице-премьеров Госдума рассмотрит 13 мая, а 14 мая состоится пленарное заседание, на котором будут обсуждаться кандидатуры на должности министров.