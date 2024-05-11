Москва, 11 мая, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил кандидатуру губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва на должность министра энергетики РФ, сообщила 11 мая пресс-служба правительства на своём сайте.

Кирилл Каллиников/Фотохост-агентство РИА Новости Сергей Цивилев

«На должность министра энергетики в новом составе правительства выдвинут губернатор Кемеровской области — Кузбасса Сергей Цивилёв», — сказано в сообщении.

По словам пресс-секретаря председателя правительства Бориса Белякова, многолетний опыт Цивилёва на посту руководителя крупнейшего российского угледобывающего региона, а также работа в президиуме Госсовета РФ и в качестве председателя комиссии Госсовета России по направлению «Энергетика» дают основания полагать, что он обеспечит дальнейшее развитие отрасли.

Цивилёву 62 года, он возглавляет Кузбасс с 2018 года. С ноября 2020 года пост главы Минэнерго занимал Николай Шульгинов, которому в мае исполнится 73 года.

Ранее стало известно, что глава правительства внёс в Госдуму предложения по составу нового кабинета министров.

Как передавало ИА Регнум, правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Путин поблагодарил министров за работу и поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров.

Госдума 10 мая утвердила Михаила Мишустина на должность премьер-министра, в тот же день президент подписал указ о его назначении. Кандидатуры на должности вице-премьеров Госдума рассмотрит 13 мая, а 14 мая состоится пленарное заседание, на котором будут обсуждаться кандидатуры на должности министров.

До формирования нового состава правительства никаких сбоев быть не должно, заявил 11 мая Путин на встрече с исполняющим обязанности вице-премьера — главы Минпромторга Денисом Мантуровым и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.