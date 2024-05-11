Москва, 11 мая, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Глава правительства России Михаил Мишустин предложил Виталия Савельева на должность вице-премьера страны по транспорту, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Александр Астафьев/POOL/ТАСС Виталий Савельев

«Учитывая значимость дальнейшего развития транспорта и логистики, включая международные транспортные коридоры, в новом составе правительства появится должность профильного вице-премьера. В качестве кандидата на этот пост предложен Виталий Савельев», — следует из сообщения.

Ранее Савельев был министром транспорта. Он занял этот пост в ноябре 2020 года. До этого Виталий Савельев возглавлял крупнейшую российскую авиакомпанию «Аэрофлот».

Как сообщало ИА Регнум, также 11 мая Михаил Мишустин внёс кандидатуру главы Калининградской области Антона Алиханова на пост главы Министерства промышленности и торговли России.

Кемеровского губернатора Сергея Цивилева Мишустин предложил назначить на должность министра энергетики РФ.

Правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Путин поблагодарил министров за работу и поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров.

Госдума 10 мая утвердила Мишустина на должность премьер-министра, в тот же день президент подписал указ о его назначении. Кандидатуры на должности вице-премьеров Госдума рассмотрит 13 мая, а 14 мая состоится пленарное заседание, на котором будут обсуждаться кандидатуры на должности министров.