Москва, 11 мая, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Михаил Мурашко сохранит пост министра здравоохранения в новом правительстве, сообщают СМИ со ссылкой на источники, знакомые с кадровыми решениями.

Фотохост-агентство РИА Новости/Владимир Астапкович Михаил Мурашко

Мурашко возглавил Министерство здравоохранения в 2020 году, когда вошёл в состав первого правительства премьер-министра Михаила Мишустина.

О том, что он сохранит пост в новом кабмине, РБК сообщили собеседники в фармотрасли и источник, близкий к Минздраву.

Как передавало ИА Регнум, правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая. Путин поблагодарил министров за работу и поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров.

Госдума 10 мая утвердила Михаила Мишустина на должность премьер-министра, в тот же день президент подписал указ о его назначении. Кандидатуры на должности вице-премьеров Госдума рассмотрит 13 мая, а 14 мая состоится пленарное заседание, на котором будут обсуждаться кандидатуры на должности министров.

До формирования нового состава правительства никаких сбоев быть не должно, заявил 11 мая Путин на встрече с исполняющим обязанности вице-премьера — главы Минпромторга Денисом Мантуровым и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

СМИ ранее сообщали, что Мантуров сохранит пост вице-премьера, но уйдёт с поста главы Министерства промышленности и торговли. По данным источников, место главы Минпромторга может занять губернатор Калининградской области Антон Алиханов.