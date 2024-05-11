Москва, 11 мая, 2024, 12:17 — ИА Регнум. До формирования нового состава правительства никаких сбоев быть не должно, заявил 11 мая президент России Владимир Путин на встрече с исполняющим обязанности вице-премьера — главы Минпромторга Денисом Мантуровым и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

РИА Новости/Владимир Астапкович Владимир Путин

«Совсем недавно на встрече с правительством говорил о том, чтобы до формирования нового состава правительства у нас не было никаких сбоев в текущей работе», — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, Мантуров в прежнем составе правительства курировал важнейший блок промышленных вопросов, а значительные объёмы работы в этом направлении идут в рамках «Ростеха».

Российский лидер предложил им обсудить, как строится эта работа сейчас и как правительство планирует выстроить её в ближайшее время.

Как передавало ИА Регнум, правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом Владимиром Путиным 7 мая.

Госдума 10 мая утвердила Михаила Мишустина на должность премьер-министра, в тот же день президент подписал указ о его назначении. Кандидатуры на должности вице-премьеров Госдума рассмотрит 13 мая, а 14 мая состоится пленарное заседание, на котором будут обсуждаться кандидатуры на должности министров.

СМИ ранее сообщали, что Мантуров сохранит пост вице-премьера, но уйдёт с поста главы Министерства промышленности и торговли. По данным источников, место главы Минпромторга может занять губернатор Калининградской области Антон Алиханов.