Санкт-Петербург, 11 мая, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Личности троих из семи погибших при падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге установлены, их имена опубликовали «Известия».

МЧС России/ТАСС

В числе погибших значатся уроженка Казахстана Марина Юлдашева 1995 года рождения и два петербуржца: Елена Шарандо 1982 года рождения и Андрей Романов 1968 года рождения.

Среди пострадавших — уроженка Калининской (ныне Тверской) области Тамара Горчакова 1952 года рождения, Алексей Храмов 1959 года рождения, петербуржец Дмитрий Левин 1988 года рождения. Также пострадали две женщины, которым на вид около 60 лет.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая рейсовый автобус упал в реку Мойку с Поцелуева моста, пробив ограждение, и быстро ушёл под воду. По последним данным, погибли семь человек. На помощь находящимся внутри людям бросились очевидцы, в частности, три уроженца Дагестана.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением. На кадрах с камер наблюдения видно, что сначала автобус едва не врезался в здание на набережной, потом протаранил автомобиль и вылетел с моста.

Возбуждено два уголовных дела — о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Компанию-перевозчика «Такси», которой принадлежал автобус, за последние два с половиной года 23 раза привлекали к ответственности районные суды Петербурга. В отношении перевозчика начата комплексная проверка.

Водителя автобуса задержали и допросили в качестве подозреваемого. По словам жены, в тот день руководство заставило 44-летнего Рахматшоха Курбонова выйти на работу после 20-часовой смены. Перед выходом в рейс водитель прошёл медицинское освидетельствование, а автобус проходил техническое обслуживание 7 мая, заявили в городском комитете по транспорту. Представители перевозчика утверждают, что накануне водитель находился на линии только восемь часов, и регламент работы был соблюдён.