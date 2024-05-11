ЛНР, 11 мая, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Спасатели МЧС России ликвидировали возгорание на нефтебазе после обстрела со стороны ВСУ в городе Ровеньки в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Кадр из видео

«Сотрудники МЧС России ликвидировали 18 очагов возгорания в результате обстрела и не допустили увеличения площади пожара», — говорится в Telegram-канале ГУ МЧС по ЛНР.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что в ликвидации пожара участвовали 85 пожарных и 12 единиц техники.

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Как передавало ИА Регнум, украинские военные вечером 10 мая нанесли ракетный удар по мирному городу Ровеньки в ЛНР. Кассетные боеприпасы попали на местную нефтебазу. Начался сильный пожар. Глава региона Леонид Пасечник описал подробности налёта ВСУ и опубликовал видео и фото последствий. Известно о трёх погибших, восемь человек получили осколочные ранения.

За минувшую ночь, с 10 на 11 мая российские военные пресекли несколько попыток киевских боевиков совершить атаки по регионам России. Всего было уничтожено 37 целей, отметили в Минобороны.

В свою очередь Следственный комитет РФ сообщил, что ведомство займётся расследованием факта обстрелов в Ровеньках.

В ответ на атаки киевского режима на энергетические объекты на российской территории РФ отвечает ударами по объектам энергетической и военно-промышленной инфраструктуры.

Так, 11 апреля президент России Владимир Путин заявил, что Москва вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России, подчеркнув, что из гуманитарных соображений от такого ответа в зимний период Россия воздерживалась.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также отметил, что удары ВС России по ТЭК Украины являются ответным шагом на попытки киевского режима нанести ущерб российским объектам газовой отрасли.