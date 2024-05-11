За ночь в регионах России уничтожили 21 реактивный снаряд и 16 дронов ВСУ
В трёх регионах России за ночь уничтожили 21 реактивный снаряд и 16 дронов ВСУ
Белгород, 11 мая, 2024, 07:31 — ИА Регнум. В Минобороны РФ сообщили о том, за минувшую ночь, с 10 на 11 мая российские военные пресекли несколько попыток киевских боевиков совершить атаки по регионам России. Всего было уничтожено 37 целей.
Установлено, что ВСУ применяли реактивные системы залпового огня RM-70 «Вампир» и беспилотники самолётного типа.
Средствами противовоздушной обороны были уничтожены 21 реактивный снаряд и девять дронов над Белгородской областью, семь летательных аппаратов перехвачены и сбиты в небе над Курской и Волгоградской областями.
Как сообщало ИА Регнум, поздним вечером 10 мая в Курской области отразили атаку украинского беспилотника. Российские силы ПВО сбили БПЛА самолётного типа в Медвенском районе. Примерно за полчаса до этого местное население предупредили об опасности атаки дронов.
Над Белгородом и Белгородским районом вечером 10 мая сработала российская система ПВО — на подлёте к городу было сбито несколько воздушных целей. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадали восемь мирных жителей, в нескольких сёлах повреждения получили жилые дома.
Украинские военные вечером 10 мая нанесли ракетный удар по мирному городу Ровеньки в Луганской Народной Республике. Кассетными боеприпасами обстреляли местную нефтебазу. Начался сильный пожар. Глава региона Леонид Пасечник описал подробности налёта ВСУ и опубликовал видео и фото последствий. Известно о трёх погибших, восемь человек получили осколочные ранения.