Белгород, 11 мая, 2024, 07:31 — ИА Регнум. В Минобороны РФ сообщили о том, за минувшую ночь, с 10 на 11 мая российские военные пресекли несколько попыток киевских боевиков совершить атаки по регионам России. Всего было уничтожено 37 целей.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Установлено, что ВСУ применяли реактивные системы залпового огня RM-70 «Вампир» и беспилотники самолётного типа.

Средствами противовоздушной обороны были уничтожены 21 реактивный снаряд и девять дронов над Белгородской областью, семь летательных аппаратов перехвачены и сбиты в небе над Курской и Волгоградской областями.

Как сообщало ИА Регнум, поздним вечером 10 мая в Курской области отразили атаку украинского беспилотника. Российские силы ПВО сбили БПЛА самолётного типа в Медвенском районе. Примерно за полчаса до этого местное население предупредили об опасности атаки дронов.

Над Белгородом и Белгородским районом вечером 10 мая сработала российская система ПВО — на подлёте к городу было сбито несколько воздушных целей. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадали восемь мирных жителей, в нескольких сёлах повреждения получили жилые дома.

Украинские военные вечером 10 мая нанесли ракетный удар по мирному городу Ровеньки в Луганской Народной Республике. Кассетными боеприпасами обстреляли местную нефтебазу. Начался сильный пожар. Глава региона Леонид Пасечник описал подробности налёта ВСУ и опубликовал видео и фото последствий. Известно о трёх погибших, восемь человек получили осколочные ранения.