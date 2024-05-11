Москва, 11 мая, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ займётся расследованием факта обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) города Ровеньки в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом говорится в Telegram-канале СК РФ.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Вследствие обстрела кассетными боеприпасами украинскими националистами города Ровеньки в ЛНР три человека погибли. Восемь человек, среди которых один подросток, получили ранения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что следователи установят обстоятельства обстрела, а также дадут действиям всех причастных лиц правовую оценку.

Вместе с тем СК РФ собирается расследовать факт атаки ВСУ на Белгород и Белгородской район, в результате которой пострадали восемь мирных жителей.

Как передавало ИА Регнум, украинские военные вечером 10 мая нанесли ракетный удар по мирному городу Ровеньки в ЛНР. Кассетные боеприпасы попали на местную нефтебазу. Начался сильный пожар. Глава региона Леонид Пасечник описал подробности налёта ВСУ и опубликовал видео и фото последствий. Известно о трёх погибших, восемь человек получили осколочные ранения.

К 8 утра возгорание на нефтебазе было ликвидировано.

За минувшую ночь, с 10 на 11 мая российские военные пресекли несколько попыток киевских боевиков совершить атаки по регионам России. Всего было уничтожено 37 целей, отметили в Минобороны.

Так, уничтожены 21 реактивный снаряд и девять дронов над Белгородской областью, семь летательных аппаратов перехвачены и сбиты в небе над Курской и Волгоградской областями.