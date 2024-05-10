Санкт-Петербург, 10 мая, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП с пассажирским автобусом, сообщила 10 мая пресс-служба администрации города на своём сайте.

МЧС России/ТАСС

«Сегодня в результате тяжёлого дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом погибли люди. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — приводятся на сайте слова губернатора.

Беглов поблагодарил спасателей, сотрудников скорой помощи, медиков, сотрудников ГИБДД, которые оперативно пришли на помощь. Отдельно он поблагодарил людей, которые увидели падение автобуса в реку Мойку и незамедлительно бросились спасать попавших в беду.

По словам губернатора, все пострадавшие доставлены в стационары, где им оказывается необходимая помощь. По поручению Беглова создана комиссия для выяснения причин ДТП и оказанию помощи пострадавшим.

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Как передавало ИА Регнум, ДТП произошло утром 10 мая. По предварительной версии, водитель автобуса при съезде с набережной Мойки на Поцелуев мост не справился с управлением. На ранее опубликованных кадрах с камер наблюдения видно, что сначала транспортное средство едва не врезалось в здание на набережной, затем протаранило автомобиль и, наконец, упало с моста в воду. Автобус позже подняли из воды.

Водитель автобуса задержан, возбуждено два уголовных дела — о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Водителя допросили в качестве подозреваемого.

Районные суды Петербурга двадцать три раза привлекали к ответственности компанию-перевозчика, чей автобус упал с моста в Мойку, сообщала объединённая пресс-служба судов. Штрафы налагались за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией.

Супруга водителя рассказала, что он страдал от недосыпа из-за ненормированного рабочего графика. По её словам, прошлая смена её мужа началась в пять утра, а домой он вернулся лишь глубокой ночью. В полвосьмого утра его разбудил звонок от начальства, ему пришлось вернуться за руль автобуса.

Водитель перед выходом на рейс прошёл медицинское освидетельствование, а автобус проходил техническое обслуживание 7 мая, заявил городской комитет по транспорту. Супруга водителя в свою очередь рассказала, что причиной ДТП мог стать недосып её мужа, который накануне вернулся со смены только ночью, но рано утром был снова вызван на работу.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход следствия по падению автобуса в Мойку в Санкт-Петербурге.