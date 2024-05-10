Санкт-Петербург, 10 мая, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Автобус, упавший с Поцелуева моста в Мойку в центре Петербурга, при помощи крана подняли из воды, передают 10 мая «Известия».

кадр из видео

На опубликованных видеозаписях видно, что упавший в реку автобус подтянули к набережной, а затем вытащили на берег.

Место происшествия оцеплено, на набережной и Поцелуевом мосту работают сотрудники оперативных и спасательных служб.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3887964" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, ДТП произошло утром 10 мая. По предварительной версии, водитель автобуса при съезде с набережной Мойки на Поцелуев мост не справился с управлением. На ранее опубликованных кадрах с камер наблюдения видно, что сначала транспортное средство едва не врезалось в здание на набережной, затем протаранило автомобиль и, наконец, упало с моста в воду.

В результате ДТП погибли три человека, ещё шесть человек пострадали, четверо из них находятся в состоянии клинической смерти, сообщало управление МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Водитель автобуса задержан, возбуждено два уголовных дела — о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Водителя допросили в качестве подозреваемого.

Районные суды Петербурга двадцать три раза привлекали к ответственности компанию-перевозчика, чей автобус упал с моста в Мойку, сообщала объединённая пресс-служба судов. Штрафы налагались за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией.

Водитель перед выходом на рейс прошёл медицинское освидетельствование, а автобус проходил техническое обслуживание 7 мая, заявил городской комитет по транспорту. Супруга водителя в свою очередь рассказала, что причиной ДТП мог стать недосып её мужа, который накануне вернулся со смены только ночью, но рано утром был снова вызван на работу.