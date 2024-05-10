Москва, 10 мая, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход следствия по падению автобуса в Мойку в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Валентин Егоршин/ТАСС

«Глава ведомства поставил на контроль центрального аппарата СК ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по городу Санкт-Петербургу по факту падения пассажирского автобуса в реку Мойку, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ», — сказано в публикации.

Вместе с тем, как отмечает СК, при падении автобуса погибло не менее трёх человек, четыре человека находятся в состоянии клинической смерти. Личности пострадавших устанавливаются.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах случившегося.

Более того, Бастрыкин поручил инициировать передачу уголовного дела, возбужденного по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), из органов полиции в Следственный комитет по Санкт-Петербургу, а также дать надлежащую правовую оценку деятельности компании-перевозчика по соблюдению всех предусмотренных законом требований о безопасности пассажирских перевозок.

Как передавало ИА Регнум, ДТП произошло утром 10 мая. По предварительной версии, водитель автобуса при съезде с набережной Мойки на Поцелуев мост не справился с управлением. На ранее опубликованных кадрах с камер наблюдения видно, что сначала транспортное средство едва не врезалось в здание на набережной, затем протаранило автомобиль и, наконец, упало с моста в воду. Автобус позже подняли из воды.

Водитель автобуса задержан, возбуждено два уголовных дела — о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Водителя допросили в качестве подозреваемого.

Районные суды Петербурга двадцать три раза привлекали к ответственности компанию-перевозчика, чей автобус упал с моста в Мойку, сообщала объединённая пресс-служба судов. Штрафы налагались за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией.

Водитель перед выходом на рейс прошёл медицинское освидетельствование, а автобус проходил техническое обслуживание 7 мая, заявил городской комитет по транспорту. Супруга водителя в свою очередь рассказала, что причиной ДТП мог стать недосып её мужа, который накануне вернулся со смены только ночью, но рано утром был снова вызван на работу.