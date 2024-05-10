Санкт-Петербург, 10 мая, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Александр Твериднев, пострадавший вместе с супругой в результате падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге, рассказал «78.ru» подробности ДТП.

кадр из видео

По его словам, в момент аварии корпус транспорта ударился о поребрик. Машина стала резко набирать скорость и врезалась во встречный каршеринг. Не сбавляя скорость, автобус сбил ограждение и за доли секунды упал в воду.

«Салон моментально заполнился водой. Мы с женой держались за руки, но я её потерял в тот момент. Темно было. Коричневая вода, и ничего непонятно», — рассказал он.

В момент падения, уточнил Твериднев, он даже не успел задержать дыхание, пришлось выплывать к потолку, чтобы заполнить легкие кислородом.

«Я пытался выбить ногами стёкла, но никак не получалась. Я прислонялся к потолку губами, чтобы собрать остатки воздуха. Потом стал по поручням двигаться вперед, потерял ориентацию, но всё равно двигался. Все проходило как в темноте, затем — резкий свет. Меня вытащили», — поделился пострадавший.

Он сказал, что первыми на помощь пришли молодые люди спортивного телосложения, которые катались на катере по Мойке. Сейчас пострадавший чувствует себя хорошо, только сильно беспокоится о состоянии жены.

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Как передавало ИА Регнум, ДТП произошло утром 10 мая. По предварительной версии, водитель автобуса при съезде с набережной Мойки на Поцелуев мост не справился с управлением. На ранее опубликованных кадрах с камер наблюдения видно, что сначала транспортное средство едва не врезалось в здание на набережной, затем протаранило автомобиль и, наконец, упало с моста в воду. Автобус позже подняли из воды.

Водитель автобуса задержан, возбуждено два уголовных дела — о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Водителя допросили в качестве подозреваемого.

Районные суды Петербурга двадцать три раза привлекали к ответственности компанию-перевозчика, чей автобус упал с моста в Мойку, сообщала объединённая пресс-служба судов. Штрафы налагались за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией.

Супруга водителя рассказала, что он страдал от недосыпа из-за ненормированного рабочего графика. По её словам, прошлая смена её мужа началась в пять утра, а домой он вернулся лишь глубокой ночью. В полвосьмого утра его разбудил звонок от начальства, ему пришлось вернуться за руль автобуса.

Водитель перед выходом на рейс прошёл медицинское освидетельствование, а автобус проходил техническое обслуживание 7 мая, заявил городской комитет по транспорту. Супруга водителя в свою очередь рассказала, что причиной ДТП мог стать недосып её мужа, который накануне вернулся со смены только ночью, но рано утром был снова вызван на работу.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход следствия по падению автобуса в Мойку в Санкт-Петербурге.