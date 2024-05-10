Санкт-Петербург, 10 мая, 2024, 15:39 — ИА Регнум. В результате падения пассажирского автобуса в реку в Санкт-Петербурге погибли три человека, сообщила 10 мая пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале.

Валентин Егоршин/ТАСС

«Спасатели МЧС России подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжёлом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. К сожалению, три человека скончались», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте ДТП завершены водолазные спасательные работы. На данный момент водолазы закрепляют стропы для извлечения автобуса из воды.

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Как передавало ИА Регнум, ранее в Сети появились кадры падения автобуса в Мойку. На них видно, что сначала автобус пробил ограждение вдоль проезжей части, сделал крюк, выехал на дорогу и протаранил легковые автомобили. После этого он повернул с Поцелуева моста прямо в реку.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что лично координирует работу спасателей на месте ДТП с автобусом на набережной реки Мойки.

После ДТП было заведено два уголовных дела. ГСУ СК возбудило дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а МВД России информировало о возбуждении уголовного дела по части 5 статьи 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек». Водитель автобуса задержан и доставлен в полицию.

МЧС около 14:30 мск сообщило о завершении спасательной операции на месте ДТП.