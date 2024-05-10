Москва, 8 мая, 2024, 20:57 — ИА Регнум. Законопроект о мобилизации осуждённых на Украине является внешним проявлением агонии киевского режима. Об этом 8 мая корреспонденту ИА Регнум заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Иван Шилов ИА Регнум

Верховная рада Украины 8 мая приняла во втором чтении законопроект о мобилизации осуждённых в ВСУ. Согласно законопроекту, мобилизация осуждённых будет добровольной. Мобилизованные заключённые получат условно-досрочное освобождение.

Перенджиев усомнился в том, что мобилизация будет проходить на добровольной основе. Он напомнил, что на Украине насильно мобилизуют свободных граждан, хватая их на улицах. Поэтому говорить о добровольности в отношении осуждённых не приходится.

«Этим законом киевский режим решает сразу несколько проблем. С одной стороны, освобождаются места в тюрьмах, что приведёт к уменьшению расходов на их содержание. С другой стороны, пополняются ряды ВСУ людьми, которых продолжат отправлять на убой. Несмотря на то, что мобилизованных осуждённых планируют условно-досрочно освободить, на линии соприкосновения к ним будут относиться как к заключённым, они будут находиться под постоянным присмотром так называемых военных надзирателей из числа националистов и военнослужащих НАТО», — отметил военный политолог.

Он добавил, что это не изменит ситуацию на поле боя. Такие новобранцы, по сути являясь «пушечным мясом», не смогут остановить продвижение российских войск. Этот законопроект является внешним проявлением агонии киевского режима, подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, за принятие законопроекта проголосовали 279 депутатов, 11 воздержались. Потенциальные бойцы должны будут пройти медкомиссию, а командиры подразделений ВСУ — согласиться на принятие таких новобранцев. Добровольному призыву не будут подлежать осуждённые за преступления против основ национальной безопасности, убийства, сексуальное насилие, педофилию и ДТП со смертельным исходом, совершённые под действием алкоголя или наркотиков.

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщал, что из мобилизованных заключённых будут создаваться отдельные подразделения для рытья окопов и строительства инфраструктуры.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Газета The Times сообщала, что молодые жители Украины всё чаще копят деньги на взятки военкомам для избежания мобилизации в ВСУ. Собеседники издания рассказали, что передвигаются по улицам ночью, чтобы избежать встреч с военкомами, и подписываются на Telegram-каналы, предупреждающие о местах раздачи повесток. Украинские и западные СМИ также информировали о многочисленных случаях насильственной мобилизации в ряды ВСУ и о противодействии жителей военкомам.

Украинские и западные СМИ ранее также сообщали о многочисленных случаях насильственной мобилизации в ряды ВСУ и о противодействии жителей военкомам. В частности, жители Никополя Днепропетровской области в апреле 2024 года помешали отправить в военкомат мужчину, которого военкомы задержали силой. Кроме того, сообщалось о росте количества попыток нелегально покинуть территорию Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Вашингтон в своих интересах толкает Киев на войну до последнего украинца. Комментируя решение властей США передать Украине очередной пакет военной помощи, он отметил, что такая поддержка не поможет ВСУ.