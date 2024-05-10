Москва, 10 мая, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Госдума сформирует состав правительства впервые в современной России. Рассмотрение кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра запланировано 10 мая, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Депутатам предстоит утвердить кандидатуры председателя правительства, его заместителей, федеральных министров в соответствии с новыми полномочиями, которые установлены поправками к Конституции РФ в 2020 году, напомнил он.

«Сегодня депутаты будут принимать ответственное решение от имени своих избирателей по этому вопросу. Наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти», — подчеркнул Володин.

Кандидатуру Мишустина внёс в Госдуму на должность председателя правительства президент Владимир Путин. Все фракции проведут обсуждения по этому вопросу, а в 14:00 начнётся пленарное заседание Госдумы, которое будет транслироваться на «Дума ТВ».

После доклада Мишустина запланированы вопросы депутатов и выступления представителей политических фракций. Затем пройдёт голосование по вопросу об утверждении его кандидатуры.

В ходе обсуждения депутаты должны получить ответы на вопросы о том, как будут решаться поставленные президентом задачи. Это задачи демографической и молодёжной политики, повышения благополучия граждан, поддержки семей с детьми, укрепления технологического суверенитета и повышения обороноспособности, развития экономики и регионов, отметил спикер Госдумы.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Его кабинет министров проработал более 4 лет.

Согласно Конституции, председатель правительства России, которого предлагает президент, утверждается Госдумой. Премьер не позднее недельного срока после утверждения представляет главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, предлагает кандидатуры на должности своих заместителей и федеральных министров.