Белгород, 10 мая, 2024, 07:29 — ИА Регнум. Зенитчики группировки войск прикрытия госграницы круглосуточно следят и уничтожают вражеские цели на подлёте к населённым пунктам в Белгородской области. О работе зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» рассказал командир батареи с позывным Маэстро.

Mil.ru ЗРК «Тор-М2»

«Готовимся к ночному выезду, самое наше напряжённое время — нужно усилить бдительность на мониторы, 100% на воздушное пространство», — пояснил командир.

По словам офицера, зенитчики особое внимание обращают на цели, которые могут нанести серьёзный ущерб, например, «Точка-У». Они её сбивают, не оставляя шанса на выполнение своей задачи.

Как пояснил Маэстро, бойцы уничтожают и ракеты иностранных орудий. В частности, накануне уничтожили ракеты чешской реактивной системы залпового огня «Вампир» на подлёте к Белгородской области.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 9 мая средствами ПВО в регионах России было уничтожено несколько беспилотников и снарядов ВСУ. В частности, над Белгородской областью были уничтожены 15 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и один дрон.

После полуночи 10 мая в Белгороде и Белгородском районе включили сирены, предупреждающие население о ракетной опасности, написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

На территории Курской области поздним вечером 9 мая объявили об опасности атаки БПЛА.

Поздним вечером 9 мая средствами противовоздушной обороны над Мариуполем была сбита ракета предположительно западного производства, сообщили журналистам в экстренных службах Донецкой Народной Республики.

Вероятность того, что российские военные займут весь Донбасс, достигает 70%. Так считает командир 92-го полка ВСУ полковник Павел Федосенко.