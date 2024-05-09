Курск, 9 мая, 2024, 23:17 — ИА Регнум. На территории Курской области поздним вечером 9 мая объявили об опасности атаки БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава области призвал население сохранять бдительность.

Старовойт уточнил, что средства противовоздушной обороны находятся в состоянии готовности для отражения вражеской атаки.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 9 мая над Белгородской областью российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали два беспилотника ВСУ.

В ночь на 9 мая средствами ПВО в регионах России было уничтожено несколько беспилотников и снарядов ВСУ, сообщало Минобороны. В частности, над Белгородской областью были уничтожены 15 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и один дрон.