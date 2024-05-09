Москва, 9 мая, 2024, 07:54 — ИА Регнум. В ночь с 8 на 9 мая средствами ПВО в регионах России было уничтожено несколько вражеских беспилотников и снарядов при попытках совершения террористических атак. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

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Минувшей ночью были уничтожены 15 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и один беспилотник над Белгородской областью, сбиты два дрона над Брянской областью и ещё три БПЛА самолётного типа над Курской областью.

Как сообщало ИА Регнум, украинские боевики ранним утром 9 мая атаковали Белгород и Белгородский район. Пострадали восемь человек, в том числе 11-летняя девочка. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, были прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили.

В Белгороде в ночь на 9 мая трижды объявляли о ракетной опасности. Сирены в два предыдущих раза отключали в течение получаса.

В селе Малиновка Белгородской области 8 мая в результате атаки дрона-камикадзе со стороны ВСУ был повреждён грузовик. Обошлось без пострадавших, подтвердили в региональном правительстве.