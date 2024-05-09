Взятие Константиновки и Дружковки откроет России путь на Днепр и Харьков
Офицер ВСУ: взятие Константиновки и Дружковки откроет РФ путь на Днепр и Харьков
Лондон, 9 мая, 2024, 23:29 — ИА Регнум. Вероятность того, что российские военные займут весь Донбасс, достигает 70%. Так считает командир 92-го полка ВСУ полковник Павел Федосенко.
Если ВС России, по мнению Федосенко, освободят Константиновку и Дружковку в Донецкой области, то им откроется дорога для более глубокого продвижения внутрь Украины.
«Если мы не будем сражаться за Константиновку и Дружковку, через несколько недель российские войска будут в Днепре, Харькове, Кривом Роге», — цитирует украинского офицера англоязычный журнал Economist.
Украинские военные открыто признают, что армии не хватает ресурсов для дальнейших действий, в том числе чтобы вернуться к границам, на которых настаивает киевский режим.
«Я предлагаю всем, кто говорит о границах 1991 года, дойти до Бахмута», — призывал другой полковник Александр Тимченко, имея в виду город, за который ВСУ бились год назад и потерпели поражение.
Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России нанесли удар по расположению ВСУ в посёлке Зеселье в Николаевской области, сообщил 9 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о сильном пожаре на одном из предприятий города после прилёта. По его словам, это предприятие находится на территории Индустриального района.
Группировка российских войск «Восток» заняла более выгодные рубежи в Донецкой Народной Республике, потери противника за сутки составили до 175 военных ВСУ, а также два танка, сообщил 9 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.