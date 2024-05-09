Лондон, 9 мая, 2024, 23:29 — ИА Регнум. Вероятность того, что российские военные займут весь Донбасс, достигает 70%. Так считает командир 92-го полка ВСУ полковник Павел Федосенко.

Иван Шилов ИА Регнум

Если ВС России, по мнению Федосенко, освободят Константиновку и Дружковку в Донецкой области, то им откроется дорога для более глубокого продвижения внутрь Украины.

«Если мы не будем сражаться за Константиновку и Дружковку, через несколько недель российские войска будут в Днепре, Харькове, Кривом Роге», — цитирует украинского офицера англоязычный журнал Economist.

Украинские военные открыто признают, что армии не хватает ресурсов для дальнейших действий, в том числе чтобы вернуться к границам, на которых настаивает киевский режим.

«Я предлагаю всем, кто говорит о границах 1991 года, дойти до Бахмута», — призывал другой полковник Александр Тимченко, имея в виду город, за который ВСУ бились год назад и потерпели поражение.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России нанесли удар по расположению ВСУ в посёлке Зеселье в Николаевской области, сообщил 9 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о сильном пожаре на одном из предприятий города после прилёта. По его словам, это предприятие находится на территории Индустриального района.

Группировка российских войск «Восток» заняла более выгодные рубежи в Донецкой Народной Республике, потери противника за сутки составили до 175 военных ВСУ, а также два танка, сообщил 9 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.