Донецк, 9 мая, 2024, 23:45 — ИА Регнум. Поздним вечером 9 мая средствами противовоздушной обороны над Мариуполем была сбита ракета предположительно западного производства. Об этом сообщили журналистам в экстренных службах Донецкой Народной Республике.

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По словам источника, успешно сработали силы ПВО — было сбито «что-то тяжёлое, осколки попадали в центре города».

О последствиях падения ракеты пока ничего не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, на территории Курской области поздним вечером 9 мая объявили об опасности атаки БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

В ночь на 9 мая средствами ПВО в регионах России было уничтожено несколько беспилотников и снарядов ВСУ. В частности, над Белгородской областью были уничтожены 15 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и один дрон.

Вероятность того, что российские военные займут весь Донбасс, достигает 70%. Так считает командир 92-го полка ВСУ полковник Павел Федосенко.