Белгород, 10 мая, 2024, 00:36 — ИА Регнум. После полуночи 10 мая в Белгороде и Белгородском районе включили сирены, предупреждающие население о ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

Об угрозе атаки он сообщил в Telegram-канале в 00:23 и попросил население не подходить к окнам, укрыться в безопасных местах.

Через семь минут Гладков написал об отмене сигнала ракетной опасности.

Как сообщало ИА Регнум, на территории Курской области поздним вечером 9 мая объявили об опасности атаки БПЛА.

Поздним вечером 9 мая средствами противовоздушной обороны над Мариуполем была сбита ракета предположительно западного производства. Об этом сообщили журналистам в экстренных службах Донецкой Народной Республике.