Ереван, 9 мая, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Оппозиция Армении начинает процедуру импичмента премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте, заявил 9 мая лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя Родины» архиепископ Баграт (Галстанян).

Днём 9 мая Баграт потребовал от Пашиняна в течение часа объявить о своей отставке. Премьер-министр Армении на это заявление не отреагировал.

«Мы начинаем процедуру импичмента в парламенте, об этом будем вести консультации со всеми тремя парламентскими фракциями», — заявил архиепископ в своём выступлении на митинге в Ереване.

Параллельно будут продолжаться и акции гражданского неповиновения, добавил Баграт.

Как передавало ИА Регнум, участие в митинге оппозиции на площади Республики в Ереване принимают несколько тысяч человек. Они протестуют против решения властей Армении провести одностороннюю делимитацию границы с Азербайджаном, передав Баку несколько населённых пунктов.

Ранее оппозиционеры провели несколько акций протеста. 27 апреля они перекрыли трассу Ереван — Тбилиси в Лорийской области. Около 20 армянских военнослужащих перешли на сторону участников протестов.

Утром 28 апреля 20 человек перекрыли дорогу Ереван — Гюмри. Полицейские в течение некоторого времени не могли возобновить движение.

Пашинян 18 апреля провёл встречу с жителями приграничной территории в Тавушской области, заявив, что Еревану нужно было согласиться на территориальные уступки, потому что в противном случае в регионе началась бы война.

Президент России Владимир Путин, ранее комментируя переход Нагорного Карабаха под контроль Баку, подчеркнул, что Ереван официально отказался от притязаний на регион, признав его частью Азербайджана, и не известил об этом Москву.