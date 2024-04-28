Ереван, 28 апреля, 2024, 13:48 — ИА Регнум. В Армении утром 28 апреля около 20 человек, протестующих против достигнутых договорённостей о делимитации границы с Азербайджаном, перекрыли дорогу Ереван — Гюмри. Об этом сообщает «Спутник-Армения».

Кадр из видео

Уточняется, что, несмотря на усилия сотрудников полиции, пока движение автотранспорта на трассе Ереван — Гюмри восстановить не удалось. Группа активистов её не покидает.

Известно, что днём ранее, 27 апреля, в Армении протестующие против делимитации границы с Азербайджаном перекрыли трассу Ереван — Тбилиси в Лорийской области.

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Как передавало ИА Регнум, в этот же день, 27 апреля, стало известно, что военнослужащие-контрактники поддержали участников акции протеста в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области, требующих остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном.

Отмечалось, что к перекрывшим автотрассу местным жителям примкнули порядка 20 военнослужащих.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 апреля встретился с жителями приграничной территории в Тавушской области. Он объяснил людям, почему Еревану следует согласиться на территориальные уступки. В результате делимитации и демаркации линия соприкосновения с Вооружёнными силами Азербайджана станет признанной границей, вместо военнослужащих на этом участке будут нести службу пограничники, добавил глава армянского правительства. Один из жителей назвал это решение неверным. В ответ премьер-министр отметил, что если Армения не согласится, то вскоре начнётся война.

Первый столб между Азербайджаном и Арменией в рамках работ по делимитации установили 23 апреля.

В министерстве иностранных дел Армении сообщили, что Баку и Ереван предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы. В частности, стороны согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы между населёнными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан).