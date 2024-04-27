Ереван, 27 апреля, 2024, 14:58 — ИА Регнум. В Армении протестующие против делимитации границы с Азербайджаном перекрыли трассу Ереван — Тбилиси в Лорийской области. Об этом сообщает общественное движение «Тавуш во имя родины».

Александр Патрин/ТАСС Люди и машины на трассе в районе села Киранц. Участники акции протеста перекрыли трассу в знак протеста против делимитации и демаркации территориальных границ Армении и Азербайджана

«Граждане заблокировали дорогу Ереван — Тбилиси на участке села Дебед», — говорится в сообщении движения в соцсетях.

Как передавало ИА Регнум, ранее военнослужащие-контрактники поддержали участников акции протеста в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области, требующих остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном.

Отмечалось, что к перекрывшим автотрассу местным жителям примкнули порядка 20 военнослужащих.

Появившейся информацией о протестах заинтересовались в минобороны Армении. В ведомстве пообещали принять меры после появления в соцсетях видео с военными.

Любая попытка вовлечения военнослужащих в политические процессы получит соответствующую оценку, предупредили в минобороны Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 апреля встретился с жителями приграничной территории в Тавушской области. Он объяснил людям, почему Еревану следует согласиться на территориальные уступки. В результате делимитации и демаркации линия соприкосновения с Вооружёнными силами Азербайджана станет признанной границей, вместо военнослужащих на этом участке будут нести службу пограничники, добавил глава армянского правительства. Один из жителей назвал это решение неверным. В ответ премьер-министр отметил, что если Армения не согласится, то вскоре начнётся война.