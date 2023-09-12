Путин: Армения по существу признала суверенитет Азербайджана над Карабахом
Владивосток, 12 сентября, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что руководство Армении, по существу, признало, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану. Об этом он сообщил на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Александр Патрин/ТАСС
Флаг Армении на КПП в Лачинском коридоре
Глава государства не считает, что в Армении есть какой-то разворот в отношениях с Россией. Глава государства выразил надежду, что руководство Азербайджана не заинтересовано в этнических чистках в Карабахе.
По словам российского лидера, он находится в постоянном контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, недавно получил от него развёрнутое письмо.
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