Владивосток, 12 сентября, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что руководство Армении, по существу, признало, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану. Об этом он сообщил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Александр Патрин/ТАСС Флаг Армении на КПП в Лачинском коридоре

Глава государства не считает, что в Армении есть какой-то разворот в отношениях с Россией. Глава государства выразил надежду, что руководство Азербайджана не заинтересовано в этнических чистках в Карабахе.

По словам российского лидера, он находится в постоянном контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, недавно получил от него развёрнутое письмо.

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