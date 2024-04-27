Ереван, 27 апреля, 2024, 05:18 — ИА Регнум. Военнослужащие-контрактники поддержали участников акции протеста в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области, требующих остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном. Об этом сообщила в соцсетях общественная организация «Тавуш во имя родины».

Александр Патрин/ТАСС Люди на трассе в районе села Киранц

«Военнослужащие-контрактники присоединяются к нашей борьбе. Продолжается борьба против лжи и фальши во имя истины и справедливости», — указали общественники.

Отмечается, что к перекрывшим автотрассу местным жителям примкнули порядка 20 военнослужащих.

Появившейся информацией о протестах заинтересовались в минобороны Армении. В ведомстве пообещали принять меры после появления в соцсетях видео с военными.

Любая попытка вовлечения военнослужащих в политические процессы получит соответствующую оценку, предупредили в минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 20 на 21 апреля участники акции протеста в Тавушской области Армении заблокировали участок автотрассы между сёлами Воскепар и Киранц. Собравшиеся выступили против передачи Азербайджану нескольких сёл, которые находятся в этом регионе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 апреля встретился с жителями приграничной территории в Тавушской области. Он объяснил людям, почему Еревану следует согласиться на территориальные уступки. В результате делимитации и демаркации линия соприкосновения с Вооружёнными силами Азербайджана станет признанной границей, вместо военнослужащих на этом участке будут нести службу пограничники, добавил глава армянского правительства. Один из жителей назвал это решение неверным. В ответ премьер-министр отметил, что если Армения не согласится, то вскоре начнётся война.