Армения, 19 марта, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Армении придётся пойти на территориальные уступки Азербайджану, иначе уже в конце этой недели начнутся боевые действия, заявил 18 марта глава армянского правительства Никол Пашинян встрече с жителями приграничных сёл Тавушской области.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Один из жителей села Воскепар высказал Пашиняну мнение о том, что оставлять территории — неверное решение. Премьер-министр отметил, что можно заявить Баку о нежелании Еревана проводить делимитацию.

«Но это означает, что в конце недели будет война. И я знаю, что будет в конце этой войны. Потом, когда встретимся где-нибудь на площади Республики, вы скажете: «Ладно, мы простые сельчане, у нас не было информации, но вы же всё знали», — заявил Пашинян.

По его словам, азербайджанский президент Ильхам Алиев 30 лет требовал территорий и получал требуемое — шаг за шагом. Баку не намерен уступать те участки границы с Арменией, которые оказались под азербайджанским контролем в результате вооружённого конфликта 1990-х годов.

Армения что-то и отдаёт, но при этом что-то и требует взамен, сказал Пашинян.

Жителям села Киранц он заявил, что в результате делимитации и демаркации линия соприкосновения с Вооружёнными силами Азербайджана станет признанной границей, вместо военнослужащих на этом участке будут нести службу пограничники.

«Самым важным результатом делимитации может стать то, что войска оставят позиции, а им на смену придут пограничники. Там, где стоят пограничники, не принято стрелять друг в друга, и, по сути, на этом участке нет территориального спора», — сказал Пашинян.

Он добавил, что сейчас важно зафиксировать территориальную целостность Армении. Необходимо, чтобы соседние с Арменией государства признали её территориальную целостность.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта в офисе вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева заявили, что Армения должна освободить четыре эксклавных села — Юхары Аскипара и Кярки (заселены), Софулу и Бархударлы (пустуют) — и четыре неэксклавных села — Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы.

Пашинян 12 марта заявил, что Армения не будет передавать Баку сёла Тавушской области. Он подчеркнул, что не может идти речи о сдаче какого-либо села. При этом он не исключил возможности начала процесса делимитации (определения в договоре о границе общего направления и положения границы) в Тавушской области. Также он заявил о возможности обмена с Баку территориями.

В Ереване прошли протесты против политики Пашиняна. Оппозиция потребовала его отставки.