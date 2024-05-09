Москва, 9 мая, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Фронтовики и труженики тыла внесли бесценный вклад в защиту Родины во время Великой Отечественной войны, отметил 9 мая мэр Москвы Сергей Собянин.

Telegram-канал Сергея Собянина

В своём Telegram-канале он написал, что главными участниками парада Победы на Красной площади в этом году, как и в предыдущие, были именно фронтовики и труженики тыла.

«Для очевидцев войны День Победы — это не только особый праздник, но и возможность вспомнить своих боевых товарищей. Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны. Вечная память всем погибшим солдатам, мы никогда не забудем их подвиг», — отметил Собянин.

Ранее, поздравляя ветеранов и жителей столицы с Днём Победы, мэр подчеркнул, что Великая Отечественная была священной войной за свободу и независимость, за будущее детей и внуков, за добро, правду и справедливость. Ветераны ценой огромных жертв и лишений обеспечили мир и безопасность Отечества на семь десятилетий, добавил Собянин.

Как передавало ИА Регнум, в параде Победы на Красной площади приняли участие более девяти тысяч человек, в том числе герои спецоперации, а также более 75 единиц военной техники. В состав пешей колонны, которая прошла по Красной площади, включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ.

Поздравляя участников парада и граждан страны с Днём Победы, президент Владимир Путин назвал этот праздник священным и подлинно народным. На Западе пытаются искажать правду о Великой Отечественной войне, эта правда мешает тем, кто пытается строить колониальную политику на лжи, отметил президент. Россия отвергает претензии любых стран на исключительность, а её стратегические силы всегда находятся в боеготовности, отметил президент.

Глава государства также напомнил, что этот День Победы Россия встречает в условиях проведения специальной военной операции, назвал всех участников СВО героями и заявил, что их поддерживает вся страна.