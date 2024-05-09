Москва, 9 мая, 2024, 08:46 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днём Победы в Великой Отечественной войне. Видеопоздравление Собянин опубликовал в Telegram-канале.

Известия/Николай Сиденков

«Дорогие ветераны, дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с Днём Победы», — сказал Собянин.

Он напомнил, что 79 лет назад завершилась Великая Отечественная война, священная война за свободу и независимость, за будущее детей и внуков, за добро, правду и справедливость.

День Победы — это праздник, который встречают уже четыре послевоенных поколения, ветераны обеспечили мир и безопасность Отечества на семь десятилетий ценой огромных жертв и лишений, добавил он.

«В эти светлые майские дни особенно остро чувствуешь, что мы должны быть достойны подвига фронтовиков и тружеников тыла, жить, работать и сражаться, как это делали они», — сказал Собянин.

Мэр столицы выразил благодарность ветеранам за победу.

«Спасибо, дорогие москвичи, за помощь и поддержку, за веру и любовь к России», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Днём Победы лидеров стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии, а также народы Грузии и Молдавии. Глава государства подчеркнул необходимость пресекать попытки искажения общей истории. В День Победы следует воздать дань глубокой благодарности и уважения тем, кто в годы войны мужественно сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, приближая Победу, отметил президент. Путин выразил уверенность, что узы братской дружбы, закалённые в годы Великой Отечественной войны, будут оставаться надёжной основой для развития отношений между странами и народами.

9 мая в главном параде на Красной площади примут участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. В состав пешей колонны включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ. Также в параде примут участие бойцы специальной военной операции.