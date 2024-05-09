Москва, 9 мая, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Все участники СВО — герои, их поддерживает вся страна. Об этом заявил президент Владимир Путин 9 мая на параде Победы в Москве.

РИА Новости/Станислав Красильников

«С вами — вся Россия! В вас верят, переживают за вас и наши ветераны, и духовная сопричастность вашим судьбам и подвигам нерушимо связывает поколения героев Отечества», — подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в ходе парада Победы на Красной площади поздравил российских граждан с Днём Победы в Великой Отечественной войне.

В своей речи он отметил, что реваншизм и издевательство над историей, оправдание нацизма — часть общей политики западных элит.