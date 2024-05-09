Московская область, 23 апреля, 2015, 11:56 — ИА Регнум. Причиной отказа в получении участков становилось отсутствие места жительства в Московской области

Прокуратура подмосковного города Каширы провела проверку соблюдения местной администрацией требований законодательства о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным родителям. В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства. Об этом сегодня, 23 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Административный регламент по предоставлению земельных участков многодетным семьям и порядок учёта таких семей, утверждённые постановлениями администрации Каширского района, противоречили федеральному и региональному законодательству.

Так, порядок не предусматривал право постановки на очередь по получению земельного участка усыновителей — отчима или мачехи. В качестве основания для отказа в постановке на учёт указывалось отсутствие места жительства у детей и родителей в Московской области. Подобная практика отказов не соответствовала условиям, дающим право на бесплатное предоставление земли, закреплённых в региональном законе.

В настоящее время по протестам прокуратуры муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы предоставления земельных участков многодетным семьям, приведены в соответствие с действующим законодательством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, областная комиссия выявила на муниципальном уровне ряд нарушений в соблюдении закона «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области». Граждан лишали возможности получить положенную им по закону землю. Зачастую раздача земли многодетным явно зависит от отношений между руководителями муниципалитетов и нередко становится разменной картой в местных политических играх Например, в Раменском районе раздача участков многодетным идет полным ходом, а в городе Жуковский («анклаве» Раменского района) «многодетки» ждут обещанную землю более трех лет, в очереди на сегодня 273 семьи, пока ни одного участка не получил никто. В ноябре глава Серпухова Павел Залесов выкупил около 27 га у частных собственников за 10 млн рублей для 203 многодетных семей города.