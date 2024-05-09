Москва, 9 мая, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Правду о Второй мировой войне пытаются исказить, она мешает тем, кто строит колониальную политику на лжи, заявил 9 мая президент России Владимир Путин, выступая на параде Победы.

Кадр из видео

«Сегодня мы видим, как правду о Второй мировой войне пытаются исказить», — заявил глава государства.

Российский лидер добавил, что правда о войне мешает тем, кто «привык строить свою, по сути, колониальную политику на лицемерии и лжи».

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Как передавало ИА Регнум, 9 мая в главном параде на Красной площади принимают участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. В состав пешей колонны включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ. Также в параде принимают участие бойцы специальной военной операции.