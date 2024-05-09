Москва, 9 мая, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Стратегические силы России всегда находятся в боеготовности, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на параде Победы 9 мая.

РИА Новости/Станислав Красильников

Глава государства подчеркнул, что Россия будет делать всё, чтобы не допустить глобального столкновения.

«Но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности», — добавил президент.

Как передавало ИА Регнум, Путин в ходе парада Победы на Красной площади поздравил российских граждан с Днём Победы в Великой Отечественной войне.

В своей речи он отметил, что реваншизм и издевательство над историей, оправдание нацизма — часть общей политики западных элит.

Путин 7 мая, выступая с речью на церемонии инаугурации, заявил, что Россия не отказывается от диалога с Западом, возможен и разговор по стратегической безопасности. Он подчеркнул, что Россия была и будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в ней надёжного и честного партнёра. Эти страны составляют мировое большинство.