Москва, 9 мая, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Группировка российских войск «Восток» заняла более выгодные рубежи в Донецкой Народной Республике (ДНР), потери противника за сутки составили до 175 военных ВСУ, а также два танка, сообщил 9 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Урожайное и Макаровка в ДНР.

Также российские военные отразили контратаку штурмовой группы 123-й бригады теробороны в районе населённого пункта Старомайорское в ДНР.

Потери противника составили до 175 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, три автомобиля, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, а также две 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», уточнил официальный представитель российского военного ведомства.

Новость дополняется