Москва, 9 мая, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации, которая состоялась 7 мая, заявил, что у него нет никаких сомнений в победе России. Кадры мероприятия 9 мая распространила пресс-служба Кремля.

Владимир Астапкович/POOL/ТАСС

«Когда наступают сложные времена, ключевые моменты, российский народ проявляет свои самые лучшие качества», — отметил он.

Российский лидер заверил, что вне зависимости от возраста россияне демонстрируют мужество и героизм, которые у них в крови. По его словам, доказательством этого является происходящее на поле боя в рамках спецоперации по защите Донбасса. Те, кто считал РФ слабым звеном, убедились, что это далеко не так, добавил он.

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Россия обладает всеми возможностями для полной реализации своих задач, но ключевое условие — успешные боевые действия в зоне проведения спецоперации, подчеркнул глава государства. Он отметил, что перед страной стоят большие задачи в экономической и социальной сферах, задачи по укреплению семей, развитию здравоохранения и образования и другие.

Также на встрече с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции, президент передал самые лучшие пожелания бойцам СВО.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин 9 мая на параде Победы в Москве заявил, что все участники СВО — герои, их поддерживает вся страна.

Глава государства отметил, что Россия переживает сложный, рубежный период, она проводит специальную военную операцию. Все, кто находятся на передовой, проявляют стойкость, самопожертвование и самоотверженность, они достойны преклонения.