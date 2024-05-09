Путин заявил участникам СВО, что не сомневается в победе России
Москва, 9 мая, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации, которая состоялась 7 мая, заявил, что у него нет никаких сомнений в победе России. Кадры мероприятия 9 мая распространила пресс-служба Кремля.
«Когда наступают сложные времена, ключевые моменты, российский народ проявляет свои самые лучшие качества», — отметил он.
Российский лидер заверил, что вне зависимости от возраста россияне демонстрируют мужество и героизм, которые у них в крови. По его словам, доказательством этого является происходящее на поле боя в рамках спецоперации по защите Донбасса. Те, кто считал РФ слабым звеном, убедились, что это далеко не так, добавил он.
Россия обладает всеми возможностями для полной реализации своих задач, но ключевое условие — успешные боевые действия в зоне проведения спецоперации, подчеркнул глава государства. Он отметил, что перед страной стоят большие задачи в экономической и социальной сферах, задачи по укреплению семей, развитию здравоохранения и образования и другие.
Также на встрече с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции, президент передал самые лучшие пожелания бойцам СВО.
Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин 9 мая на параде Победы в Москве заявил, что все участники СВО — герои, их поддерживает вся страна.
Глава государства отметил, что Россия переживает сложный, рубежный период, она проводит специальную военную операцию. Все, кто находятся на передовой, проявляют стойкость, самопожертвование и самоотверженность, они достойны преклонения.