Москва, 9 мая, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Группировка «Юг» ВС России уничтожила до 215 украинских военных в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 мая на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 23-й, 33-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 111-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Елизаветовка, Новое и Победа Донецкой Народной Республики», — сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, ВС РФ Отразили атаку штурмовой группы 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Красное в ДНР, добавили в Минобороны.

Там уточнили, что потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе М113 производства США, два автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, четыре 152 мм гаубицы Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Минобороны сообщало, что подразделения российских воинских группировок «Юг» и «Запад» уничтожили до 410 бойцов ВСУ за минувшие сутки в зоне проведения спецоперации.

По данным ведомства, подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение противнику у Спорного, Андреевки, Курдюмовки, Миньковки и Клещеевки в ДНР.

Позднее, 7 мая, ВСУ потеряли за сутки до 600 военных и один танк в зоне ответственности российской группировки «Юг», сообщали в Минобороны.