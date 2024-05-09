Москва, 9 мая, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Группировка ВС России «Центр» улучшила тактическое положение, ВСУ за сутки потеряли до 380 военнослужащих, сообщил 9 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 59-й мотопехотной, 24-й, 100-й и 115-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Карловка, Майорск, Новгородское, Розовка, Новокалиново и Семёновка Донецкой Народной Республики», — сказал он.

За сутки, добавил официальный представитель Минобороны, российскими военными были отражены 10 контратак штурмовых групп 23-й, 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 142-й и 143-й пехотных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ленинское, Соловьево, Орловка, Первомайское и Нетайлово Донецкой Народной Республики.

Согласно данным российского военного ведомства, ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк и две боевые машины пехоты.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены две 155 мм гаубицы М777 производства США, две 155 мм самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США, 152 мм орудие «Гиацинт-Б», 152 мм гаубица Д-20, две 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также 122 мм гаубица Д-30.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков информировал, что подразделения российской группировки войск «Центр» отразили за сутки 11 контратак, ВСУ потеряли до 415 военнослужащих, а также танк Leopard.

7 мая Вооружённые силы России уничтожили ряд единиц стоящей на вооружении ВСУ военной техники западного производства, в том числе танки Leopard и Abrams и несколько БМП Bradley. Abrams и две БМП Bradley были уничтожены в зоне ответственности группировки ВС РФ «Центр», Leopard — в зоне ответственности группировки «Запад».

В этот же день официальный представитель Минобороны сообщал, что в минувшие сутки подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи, а подразделения группировок «Запад» и «Центр» улучшили положение. Потери ВСУ за сутки составили до 1500 человек.