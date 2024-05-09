Москва, 9 мая, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили полевой склад боеприпасов украинской группировки «Донецк» в зоне проведения спецоперации. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 9 мая на брифинге.

MOD Russia/Global Look Press

По данным ведомства, за минувшие сутки командно-наблюдательный пункт подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, полевой склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк», живая сила и военная техника противника в 105 районах поражены или уничтожены в результате действий оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ.

Конашенков также сообщил, что ВСУ в результате действий российских воинских группировок потеряли за сутки до 845 бойцов. Наиболее значительные потери противник понёс с зоне действия группировки «Центр» — до 380 бойцов. Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение вражеским формированиям у Карловки, Майорска, Новгородского, Розовки, Новокалиново и Семёновки в ДНР, а также отразили десять контратак штурмовиков возле Ленинского, Соловьёво, Орловки, Первомайского и Нетайлово.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации, которая состоялась 7 мая, заявил, что у него нет никаких сомнений в победе России. Российский народ проявляет свои самые лучшие качества в сложные времена, отметил он.

Россия, по словам Путина, обладает всеми возможностями для полной реализации своих задач, но ключевое условие — успешные боевые действия в зоне проведения спецоперации. Он попросил военных откровенно рассказать об обстановке в зоне СВО, о том, какие дополнительные меры нужны, чтобы действия боевых подразделений были ещё более успешными, чтобы задачи были достигнуты с минимальными потерями.

Выступая с речью на параде Победы 9 мая, глава государства подчеркнул, что все участники спецоперации на Украине — герои, их поддерживает вся страна. Он отметил, что в них верят и переживают, а духовная сопричастность судьбам и подвигам бойцов нерушимо связывает прошлое и нынешнее поколения героев Отечества.