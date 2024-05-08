Белгород, 9 мая, 2024, 01:24 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе в ночь на 9 мая была запущена сирена ракетной опасности. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасность!

Гладков призвал жителей соблюдать спокойствие, укрыться в помещениях без окон, сделать всё для своей безопасности.

Спустя 20 минут ракетную опасность отменили, успокоив белгородцев.

Как сообщало ИА Регнум, в Воронежской области ночью 9 мая объявили об опасности атаки БПЛА, информировал в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

На подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области ВСУ атаковали беспилотниками мирных жителей, которые решили перейти на сторону России.

Средства ПВО России 7 мая уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. FPV-дрон, начинённый поражающими элементами, атаковал локомотив-путеизмеритель в Белгородской области.

Вооружённые силы России уничтожили на Украине цех по производству беспилотников 101-й бригады теробороны ВСУ, а также склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.