Воронеж, 9 мая, 2024, 00:54 — ИА Регнум. В Воронежской области ночью 9 мая объявили об опасности атаки БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Глава области призвал население сохранять спокойствие и заверил, что силы противовоздушной обороны находятся наготове.

Как сообщало ИА Регнум, на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками мирных жителей, которые решили перейти на сторону России.

7 мая средства ПВО России уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. В этот же день источник ИА Регнум сообщил, что FPV-дрон, начинённый поражающими элементами, атаковал локомотив-путеизмеритель в Белгородской области.