Белгород, 7 мая, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Средства ПВО России уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщила 7 мая пресс-служба Минобороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

«Седьмого мая около 14.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Российское военное ведомство уточнило, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

В этот же день источник ИА Регнум сообщил, что FPV-дрон, начинённый поражающими элементами, атаковал локомотив-путеизмеритель в Белгородской области. Дрон атаковал локомотив, который проводил работы на железнодорожных путях. В результате удара повреждение получила крыша кабины машиниста, правый по ходу движения фонарь освещения и приборная панель в кабине. При этом никто не пострадал.

6 мая дроны ВСУ атаковали возле белгородского села Берёзовка две движущиеся по дороге «ГАЗели», которые везли на работу сотрудников свиноферм «Агро-Белогорье», а также легковой автомобиль. В результате атаки погибли семь человек, пострадали — 42, в том числе трое детей. 32 человека были госпитализированы, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 6 мая заявил, что Вооружённые силы России уничтожили два украинских предприятия по производству ударных беспилотников. Кроме того, было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 122 районах. Также средствами противовоздушной обороны был сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, уничтожено 23 беспилотных летательных аппарата и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.