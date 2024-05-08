Украина, 8 мая, 2024, 19:37 — ИА Регнум. На подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками мирных жителей, которые решили перейти на сторону России. Об этом сообщили в четвёртой базе 58-й армии России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Командование четвёртой военной базы провело психологическую операцию с применением мобильных групп беспилотных летательных аппаратов и ретрансляторов, которые были запущены на территорию противника в Запорожье. В итоге удалось перебить частоту украинского радиовещания и настроить российское вещание, где жителям региона предлагалось перейти на строну Российской Федерации», — цитирует российских военных Lenta.ru.

Уточняется, когда группа мирных жителей направилась в сторону российских расположений, боевики киевского режима атаковали их дронами.

По сообщению российских военных, только один мужчина смог перейти на российскую сторону. Несколько украинцев погибли от удара БПЛА ВСУ. Точное количество пострадавших в результате атаки боевиков киевского режима пока неизвестно.

Как ранее сообщало ИА Регнум, разведывательный беспилотник российских военных зафиксировал расстрел раненого бойца ВСУ его же командиром. Как стало известно 10 марта, инцидент произошёл в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В октябре 2023 года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказывал, что стрельба по своим стала в ВСУ обычным делом. Мобилизованных используют как прикрытие, пока наёмники, члены нацбатальонов и кадровые военные прячутся за ними, добавил он. По словам Сальдо, о мобилизованных в ВСУ никто не заботится, убитых не забирают, раненых вывозят в последнюю очередь.

21 октября стало известно, что заградотряды ВСУ в подконтрольных Киеву районах Херсонской области расстреливают своих же военнослужащих. Есть данные о расстреле десяти человек. Причиной стало нежелание высаживаться на левый берег Днепра и принимать участие в боевых действиях. 5 декабря 25 украинских военных попыталась сдаться в плен, вышли на связь и договорились о месте. Но их ликвидировали свои же артиллеристы. 31 декабря в Сети появились видео подобных расстрелов. На кадрах с разведывательного беспилотника видно, как военные открыли огонь по покинувшим опорный пункт после приближения российских штурмовиков сослуживцам. Одному военному, решившему бежать дальше в тыл, продолжили стрелять в спину.