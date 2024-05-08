Москва, 8 мая, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили на Украине цех по производству беспилотников 101-й бригады теробороны ВСУ, а также склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, сообщил 8 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток уничтожены: цех по производству беспилотных летательных аппаратов 101-й бригады теробороны, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ», — сказал Конашенков на брифинге.

Кроме того, ВС России нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 113-ти районах.

Средствами ПВО за сутки были сбиты: оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, а также 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 4 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска поразили район возле станции метро «Основа» в Харькове, где находились склад с дронами и подразделение украинских войск.

Ранее стало известно, что воздушно-космические силы (ВКС) России применили сверхмощную бомбу с эффектом землетрясения против ВСУ в Харьковской области. Командование ВСУ приказало оборудовать склады для оружия и боеприпасов, поступающих на купянское направление, в близлежащих сёлах. Одну их этих целей и поразил ФАБ-1500 с УМПК в Моначиновке.

24 апреля Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России поразили цех по производству беспилотников, а также хранилище топлива ВСУ. 21 апреля Конашенков докладывал об уничтожении российскими войсками цеха по производству беспилотных летательных аппаратов украинской армии. Кроме того, российские военные уничтожили радиолокационную станцию кругового обзора с фазированной антенной решёткой «Пеликан».