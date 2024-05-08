Москва, 8 мая, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Подразделения российских воинских группировок «Юг» и «Запад» уничтожили до 410 бойцов ВСУ за минувшие сутки в зоне проведения спецоперации. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 8 мая на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным ведомства, подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение противнику у Спорного, Андреевки, Курдюмовки, Миньковки и Клещеевки в ДНР. Украинские войска потеряли до 355 бойцов, танк и два автомобиля.

Кроме того, российские военные поразили американскую гаубицу М777 и польскую САУ Krab, гаубицу Д-30, станцию РЭБ «Анклав» и склад боеприпасов.

Подразделения Западной группировки улучшили положение по переднему краю и полностью освободили село Кисловка в Харьковской области. В районе села Григоровка в ДНР и села Стельмаховка в ЛНР они отразили две контратаки украинских штурмовиков.

«Противник потерял до 55 военнослужащих и две 122-мм гаубицы Д-30», — уточнил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко информировал о сокрытии реальных потерь украинским командованием на донецком участке фронта. По сведениям его источников, тела погибших бойцов вывозятся тайком от их сослуживцев. Так, за двое суток более 100 тел вывезли из города Часова Яра в ДНР на автомобилях «Урал» и других транспортных средствах.

Ранее эксперт сообщал, что украинское командование стягивает резервы под Часов Яр, чтобы усилить фланги своей группировки в этом районе. Военный эксперт Борис Рожин 5 мая сообщил, что под Часовым Яром, предположительно, понёс первые потери французский Иностранный легион. Российские военные уничтожили там до семи наёмников.

Глава ДНР Денис Пушилин 7 мая назвал оптимистичной для российской стороны информацию, которая поступает из района Часова Яра.

В пригороде Авдеевки в ДНР обнаружен заминированный схрон с иностранным оружием, сообщили 8 мая в управлении ФСБ по ДНР. В схроне находились американский ПТРК FGM-148 Javelin, два шведских РПГ Sakrat, 28 боеприпасов ВОГ-25, два реактивных пехотных огнемёта РПО-А и 800 патронов 7,62×54.