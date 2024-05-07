Донецк, 7 мая, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Информация о ситуации вокруг населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики поступает оптимистичная, сообщил 7 мая журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

«Информация поступает оптимистичная», — сказал он в ответ на вопрос, какая там обстановка сейчас.

Как передавало ИА Регнум, ранее старший научный сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований в Лондоне Джек Уотлинг заявил, что освобождение Часова Яра в ДНР позволит Вооружённым силам России наносить удары по маршрутам снабжения украинской армии.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 7 мая сообщил, что украинское командование стягивает резервы под Часов Яр, чтобы усилить фланги своей группировки в этом районе.

В начале апреля советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВС России взяли под контроль все ведущие в Часов Яр дороги, и город начал терять статус важного логического центра для украинской армии.

В украинской армии называют возможную потерю Часова Яра началом дальнейших потерь территорий, поскольку российские военные, освободив город, получат исходную точку для наступления в направлении Константиновки.

В середине апреля украинские СМИ сообщили, что после потери позиций ВСУ в районе Часова Яра в 67-й отдельной механизированной бригаде начались проверки и перевод военных, которые были костяком подразделения.